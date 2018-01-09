Агент Алиссона отрицает переговоры с "Ливерпулем"

Теги ромаливерпульалиссон

Агент Алиссона отрицает переговоры с "Ливерпулем"

Зе Мария, агент вратаря "Ромы" Алиссона, отреагировал на информацию, согласно которой его клиент близок к переходу в "Ливерпуль".

"Из "Ливерпуля" со мной никто не связывался. У Алиссона есть действующий контракт с "Ромой", ещё 3,5 года. Мы никуда не торопимся. Его всё устраивает в Риме" - цитирует агента Football Italia.

Напомним, что 25-летний Алиссон в этом сезоне сыграл за "Рому" 25 матчей, в которых пропустил всего 20 голов. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

И снова битва лондонских титанов: "Челси" и "Арсенал" сразятся в полуфинале Кубка Лиги

И снова битва лондонских титанов: "Челси" и "Арсенал" сразятся в полуфинале Кубка Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
Полная таблица

топ-5 тегов