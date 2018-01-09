Агент Алиссона отрицает переговоры с "Ливерпулем"

Зе Мария, агент вратаря "Ромы" Алиссона, отреагировал на информацию, согласно которой его клиент близок к переходу в "Ливерпуль".

"Из "Ливерпуля" со мной никто не связывался. У Алиссона есть действующий контракт с "Ромой", ещё 3,5 года. Мы никуда не торопимся. Его всё устраивает в Риме" - цитирует агента Football Italia.

Напомним, что 25-летний Алиссон в этом сезоне сыграл за "Рому" 25 матчей, в которых пропустил всего 20 голов. | http://soccernews.ru