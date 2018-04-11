Агент Алиссона прокомментировал трансферные слухи вокруг своего клиента

Зе Мария Неиш, агент вратаря "Ромы" Алиссона, прокомментировал трансферные слухи вокруг своего клиента.

"Могу сказать, что я не вёл переговоров с другими клубами. Сейчас Алиссон сконцентрирован на предстоящих матчах за "Рому" в Серии А и Лиге чемпионов" - цитирует агента Football Italia.

По некоторым данным, в услугах 25-летнего Алиссона заинтересованы мадридский "Реал", "Ливерпуль" и ПСЖ.

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