Агент Алиссона: "В ближайшие дни ничего не произойдет"

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Агент Алиссона: "В ближайшие дни ничего не произойдет"Агент голкипера "Ромы" Алиссона Зе Мария высказался по будущему своего клиента.

"Ничего не произойдет в ближайшие дни. Алиссон на 100% сосредоточен на Чемпионате Мира", - приводит слова Зе Марии Le 10 Sport.

На ЧМ-2018 Алиссон пропустил 1 гол в 4 матчах в составе сборной Бразилии.

Напомним, "Реал" не утратил интереса к Алиссону. | soccernews.ru

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