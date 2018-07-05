Агент Алиссона: "В ближайшие дни ничего не произойдет"

Агент голкипера "Ромы" Алиссона Зе Мария высказался по будущему своего клиента.

" Ничего не произойдет в ближайшие дни. Алиссон на 100% сосредоточен на Чемпионате Мира ", - приводит слова Зе Марии Le 10 Sport.

На ЧМ-2018 Алиссон пропустил 1 гол в 4 матчах в составе сборной Бразилии.

Напомним, "Реал" не утратил интереса к Алиссону. | soccernews.ru