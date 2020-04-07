Агент Аллана рассказал о несостоявшемся переходе хавбека в ПСЖ

Клаудио Ваджеджи, агент бразильского полузащитника неаполитанского "Наполи" Аллана, рассказал, почему его подопечный не перешел в ПСЖ в зимнее трансферное окно.

"Аллан потерял самообладание, когда "Наполи" отклонил предложение ПСЖ. Его поведение было вполне естественным.

Сейчас он и клуб хотят найти решение, которое устроит всех. Не знаю точно, что происходит между ними, но я верю, что все разрешится. Аллан является настоящим профессионалом", - приводит слова агента Football Italia.

Ранее сообщалось, что хавбек недостаточно выкладывался на тренировках, чем привел в недовольство главного тренера клуба Дженнаро Гаттузо.

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