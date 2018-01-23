Агент: "Альварес не переходит в "Спартак"

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Агент: "Альварес не переходит в "Спартак"
Агент полузащитника "Сампдории" Рикардо Альварес Марсело Симонян опроверг информацию о том, что его клиент может перейти в "Спартак".

"Альварес переходит в "Спартак"? Нет, это неправда. Вел ли я переговоры с руководством клуба? Это тоже всего лишь выдумки", - приводят слова Симоняна российские СМИ.

В этом сезоне 29-летний Альварес провел за "Сампдорию" 9 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Не пропустите: Хавбек "Сампдории" близок к переходу в "Спартак". | http://soccernews.ru

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