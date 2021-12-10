Агент Альвареса отреагировал на новость об интересе "Зенита"
Фото инстаграм Агустина Альвареса
Эдуардо Ласальвия, агент форварда "Пеньяроля" Агустина Альвареса, подтвердил, что его клиент может продолжить карьеру в питерском "Зените".
"Интерес от "Зенита" есть. Мы ведём переговоры", - сказал агент.
Ранее сообщалось, что "сине-бело-голубые" готовы заплатить 15 миллионов евро за уругвайского нападающего, на которого также претендуют "Лидс" и "Фиорентина".
Альварес является воспитанником "Пеньяроля", за основную команду сыграл 70 матчей, забил 33 гола и сделал 10 ассистов.
Не пропустите: "Зенит" рискует бесплатно потерять Сутормина. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
главное
Лента новостей
-
Гисдоль рассказал о характере травмы Камано
-
Джикия прокомментировал выход "Спартака" в плей-офф Лиги Европы
-
Россия поднялась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА
-
УЕФА огласил номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
-
"Барселона" отправила в аренду в "Гранаду" хавбека Кольядо
-
Уткин ярко высказался о будущем Руя Витории в "Спартаке"
-
Назван стадион, который примет мартовские стыковые матчи сборной России
-
Селихов - в числе претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
-
Гисдоль прокомментировал поражение "Локомотива" от "Марселя"
-
Агент Альвареса отреагировал на новость об интересе "Зенита"
-
Стали известны 23 из 24 участников плей-офф Лиги Конференций
-
Лунев дебютировал за "Байер" через 5 месяцев после перехода
-
Главные новости дня: 9 декабря
-
Успех "Спартака", неудача "Локомотива": все результаты 6-го тура Лиги Европы
-
Определились все участники плей-офф Лиги Европы
-
Стали известны возможные соперники "Зенита" в Лиге Европы
-
"Селтик" одолел "Бетис", "Байер" и "Вест Хэм" проиграли в своих матчах и другие результаты 6-го тура Лиги Европы
-
"Локомотив" проиграл "Марселю" и вылетел из еврокубков
-
Витория прокомментировал победу над "Легией"
-
"Спартак" показал видео из раздевалки после выхода в плей-офф Лиги Европы