Агент Альвареса отреагировал на новость об интересе "Зенита"

Фото инстаграм Агустина Альвареса

Эдуардо Ласальвия, агент форварда "Пеньяроля" Агустина Альвареса, подтвердил, что его клиент может продолжить карьеру в питерском "Зените".

"Интерес от "Зенита" есть. Мы ведём переговоры", - сказал агент.

Ранее сообщалось, что "сине-бело-голубые" готовы заплатить 15 миллионов евро за уругвайского нападающего, на которого также претендуют "Лидс" и "Фиорентина".

Альварес является воспитанником "Пеньяроля", за основную команду сыграл 70 матчей, забил 33 гола и сделал 10 ассистов.

Не пропустите: "Зенит" рискует бесплатно потерять Сутормина. | http://soccernews.ru