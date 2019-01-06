Агент Ананидзе отказался комментировать переход игрока из "Спартака" в "Витесс"

Теймураз Лепсая, агент хавбека московского "Спартака" Жано Ананидзе, отказался комментировать слухи о скором переходе своего клиента в "Витесс".

Ранее сообщалось, что голландский клуб близок к аренде 26-летнего грузина до лета 2019 года.

"Давайте пока без комментариев оставим эту ситуацию. Думаю, в ближайшие дни всё станет понятно. Пока мы ничего не комментируем" - сказал агент.

В текущем сезоне Ананидзе сыграл за "Спартак" всего 3 матча и сделал 1 ассист. Его контракт с "красно-белыми" рассчитан до июня 2021 года.

Не пропустите: Братья Березуцкие прибыли в расположение "Витесса". | http://soccernews.ru