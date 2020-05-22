Агент Ананидзе прокомментировал будущее игрока

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Агент Ананидзе прокомментировал будущее игрока

Теймураз Лепсая, агент полузащитника кипрского "Анортосиса" Джано Ананидзе отреагировал на слухи вокруг будущего своего клиента.

В последнее время СМИ сватали 27-летнего футболиста в два "Динамо" - из Тбилиси и Батуми.

"К нему проявляет интерес ряд клубов, но мы пока далеки от подписания контракта. В ближайшие дни никаких контрактов подписано не будет. У Джано всё ещё действует соглашение с "Анортосисом". Чемпионат Кипра сейчас завершён, поэтому прорабатываем несколько вариантов", - сказал агент.

31 мая грузинский хавбек станет свободным агентом и сможет перейти в другую команду бесплатно.

Ананидзе наиболее известен по выступлениям за московский "Спартак", который он покинул в январе этого года.

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