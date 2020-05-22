Агент Ананидзе прокомментировал будущее игрока
Теймураз Лепсая, агент полузащитника кипрского "Анортосиса" Джано Ананидзе отреагировал на слухи вокруг будущего своего клиента.
В последнее время СМИ сватали 27-летнего футболиста в два "Динамо" - из Тбилиси и Батуми.
"К нему проявляет интерес ряд клубов, но мы пока далеки от подписания контракта. В ближайшие дни никаких контрактов подписано не будет. У Джано всё ещё действует соглашение с "Анортосисом". Чемпионат Кипра сейчас завершён, поэтому прорабатываем несколько вариантов", - сказал агент.
31 мая грузинский хавбек станет свободным агентом и сможет перейти в другую команду бесплатно.
Ананидзе наиболее известен по выступлениям за московский "Спартак", который он покинул в январе этого года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Динамо Тбилиси
|36
|75
|2
|Динамо Батуми
|36
|70
|3
|Saburtalo
|36
|70
|4
|Локомотиви Тбилиси
|36
|55
|5
|Чихура Сачхере
|36
|47
|6
|Торпедо Кутаиси
|36
|44
|7
|Дила Гори
|36
|43
|8
|Rustavi
|36
|38
|9
|Сиони
|36
|38
|10
|ВИТ Джорджия
|36
|20