Агент Ананидзе прокомментировал информацию об интересе "Краснодара"

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Агент Ананидзе прокомментировал информацию об интересе "Краснодара"

Теймураз Лепсая, агент хавбека "Крыльев Советов" Джано Ананидзе, высказался о слухах, сватающих его клиента в "Краснодар".

"Никаких контактов с "Краснодаром" у меня не было. Хотя с этим клубом нас связывают хорошие отношения, и если бы краснодарцы интересовались Джано, наверное, сообщили бы мне. Что до "Краснодара" - это отличный клуб с замечательной инфраструктурой, который мог бы быть интересен для многих футболистов РПЛ", - сказал агент.

Напомним, что права на 26-летнего грузина принадлежат "Спартаку", а за "Крылья Советов" он выступает в аренде.

В составе самарской команды Ананидзе сыграл 5 матчей и забил 1 гол.

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