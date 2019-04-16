Агент Ананидзе прокомментировал информацию об интересе "Краснодара"

Теймураз Лепсая, агент хавбека "Крыльев Советов" Джано Ананидзе, высказался о слухах, сватающих его клиента в "Краснодар".

"Никаких контактов с "Краснодаром" у меня не было. Хотя с этим клубом нас связывают хорошие отношения, и если бы краснодарцы интересовались Джано, наверное, сообщили бы мне. Что до "Краснодара" - это отличный клуб с замечательной инфраструктурой, который мог бы быть интересен для многих футболистов РПЛ", - сказал агент.

Напомним, что права на 26-летнего грузина принадлежат "Спартаку", а за "Крылья Советов" он выступает в аренде.

В составе самарской команды Ананидзе сыграл 5 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: Газинский провел юбилейный матч за "Краснодар" в Премьер-лиге. | http://soccernews.ru