Агент Ананидзе рассказал о самочувствии футболиста

Агент полузащитника "Анортосиаса" Жано Ананидзе рассказал, как чувствует себя футболист, который в марте порвал боковую связку колена на тренировке.

"Операция ему не потребовалась. Восстановление проходит нормально, пару недель - и он будет готов. Перерыв пошел ему на пользу", - сказал агент.

Также представитель футболиста отметил, что из-за ситуации с коронавирусом продление контракта пока не обсуждается.

На данный момент чемпионат Кипра приостановлен из-за коронавируса.

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