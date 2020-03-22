Агент Ананидзе рассказал о самочувствии футболиста

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Агент Ананидзе рассказал о самочувствии футболиста

Агент полузащитника "Анортосиаса" Жано Ананидзе рассказал, как чувствует себя футболист, который в марте порвал боковую связку колена на тренировке.

"Операция ему не потребовалась. Восстановление проходит нормально, пару недель - и он будет готов. Перерыв пошел ему на пользу", - сказал агент.

Также представитель футболиста отметил, что из-за ситуации с коронавирусом продление контракта пока не обсуждается.

На данный момент чемпионат Кипра приостановлен из-за коронавируса.

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