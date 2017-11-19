Агент: "Анчелотти не возглавит сборную Италии"

Агент известного тренера Карло Анчелотти Джованни Бранчини исключил возможность работы своего клиента с национальной сборной Италии.

" Я думаю, что этот вариант не будет для него приоритетным. Карло уважительно относится ко всем, не примет предложение работать со сборной Италии ", - приводит слова Бранчини fichajes.com.

Напомним, ранее Анчелотти приостановил переговоры с Федерацией футбола Италии. | soccernews.ru