Агент: "Анчелотти не возглавит сборную Италии"

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Агент: "Анчелотти не возглавит сборную Италии"Агент известного тренера Карло Анчелотти Джованни Бранчини исключил возможность работы своего клиента с национальной сборной Италии.

"Я думаю, что этот вариант не будет для него приоритетным. Карло уважительно относится ко всем, не примет предложение работать со сборной Италии", - приводит слова Бранчини fichajes.com.

Напомним, ранее Анчелотти приостановил переговоры с Федерацией футбола Италии. | soccernews.ru

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