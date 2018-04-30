Агент Анчелотти отрицает наличие переговоров с российскими клубами

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Агент Анчелотти отрицает наличие переговоров с российскими клубами

Джованни Бранкини, агент известного итальянского тренера Карло Анчелотти, отрицает наличие переговоров с российскими клубами.

"Могу сказать, что никаких переговоров с российскими клубами у нас не было. Такова ситуация на данный момент" - сказал агент.

Ранее сообщалось, что Анчелотти хотят пригласить "Зенит" и "Локомотив".

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