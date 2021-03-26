Агент анонсировал уход Хюсая из "Наполи"
Фото Reuters
Фланговый защитник "Наполи" Эльсеид Хюсай с высокой долей вероятности сменит команду ближайшим летом.
Агент футболиста Марио Джуфреди дал понять, что его клиент не будет продлевать контракт с неаполитанским клубом, истекающий в июне.
"После стольких лет и стольких встреч, на которых не удавалось договориться, будет правильно сменить обстановку и попробовать что-то новое", - цитирует агента Football Italia.
27-летний Хюсай выступает за "Наполи" с 2015 года, в текущем сезоне он сделал 2 ассиста в 20 матчах.
Ранее сообщалось, что албанский фулбек может продолжить карьеру в "Спартаке" или ПСЖ.
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