Агент анонсировал уход Хюсая из "Наполи"

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Агент анонсировал уход Хюсая из "Наполи"

 Фото Reuters

Фланговый защитник "Наполи" Эльсеид Хюсай с высокой долей вероятности сменит команду ближайшим летом.

Агент футболиста Марио Джуфреди дал понять, что его клиент не будет продлевать контракт с неаполитанским клубом, истекающий в июне.

"После стольких лет и стольких встреч, на которых не удавалось договориться, будет правильно сменить обстановку и попробовать что-то новое", - цитирует агента Football Italia.

27-летний Хюсай выступает за "Наполи" с 2015 года, в текущем сезоне он сделал 2 ассиста в 20 матчах.

Ранее сообщалось, что албанский фулбек может продолжить карьеру в "Спартаке" или ПСЖ.

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