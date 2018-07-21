Агент анонсировал уход Миньоле из "Ливерпуля"

Агент Симона Миньоле прокомментировал будущее своего агента в "Ливерпуле" после прихода Алиссона.

"Очевидно, что самый дорогой голкипер в истории не будет сидеть в запасе. Наша цель - найти вариант, который позволит Симону регулярно получать игровую практику. Есть разные варианты, всё решится в ближайшие дни" - приводит слова агента Walfoot.

Напомним, что "Ливерпуль" приобрел Алиссона у "Ромы" за 62 миллиона евро.

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