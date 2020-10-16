Агент Антона Миранчука отреагировал на слухи о скором продлении контракта с "Локомотивом"

Вадим Шпинёв, агент полузащитника московского "Локомотива" Антона Миранчука, дал комментарии касательно появившихся слухов о договорённости по новому контракту между игроком и клубом.

"От кого пошла эта информация? Журналисты? А что, СМИ у нас трудовые договора подписывают и согласовывают? Любопытно. Без комментариев", - сказал агент.

Антон Миранчук является воспитанником "железнодорожников", за основную команду он дебютировал в октябре 2013 года, с тех пор сыграл 113 матчей, забил 25 голов и сделал 16 ассистов.

Действующее соглашение между 24-летним хавбеком и "Локомотивом" истекает в июне 2021 года.

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