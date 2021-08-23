Агент Антона Миранчука подтвердил интерес со стороны двух клубов РПЛ
Фото инстаграм Антона Миранчука
Вадим Шпинев, агент полузащитника "Локомотива" Антона Миранчука, назвал клубы, претендующие на подписание его клиента.
"Я не могу точно сказать, останется Антон в "Локомотиве" или нет. Разговоры есть? Да, есть. В России. Это ЦСКА и "Зенит". Какова вероятность, что это к чему-то приведёт? Прогнозов строить не могу", - сказал агент.
Рыночная стоимость 25-летнего хавбека оценивается в 12 миллионов евро.
В стартовавшем сезоне Антон Миранчук сделал 1 ассист в 5 матчах в составе "Локо".
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