Агент аргентинца Монтиэля высказался о несостоявшемся переходе в "Спартак"

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Агент аргентинца Монтиэля высказался о несостоявшемся переходе в "Спартак"

Фото: инстаграм Гонсало Монтиэля/Автор неизвестен

Марсело Симонян, агент защитника "Ривер Плейт" Гонсало Монтиэля, опроверг слова спортивного директора "Спартака" Дмитрия Попова о том, что российский клуб мог купить футболиста за 10 миллионов евро, но сделку заблокировал владелец "красно-белых" Леонид Федун.

"Ни "Спартак", ни Дмитрий Попов не связывались со мной по поводу трансфера в Монтиэля. Эта информация - неправда. Я ни разу не говорил с Поповым насчет футболистов. 10 миллионов? Вы смеетесь?! Даже если появился бы какой-то Попов и предложил такой ценник, то это смешно. За такую сумму ни в какую Россию мы его не продали бы", - приводит слова Симоняна "Матч ТВ".

24-летний Монтиэль выступает за "Ривер Плейт" с 2016 года. Всего он провел за клуб 137 матчей, забил шесть голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом истекает 31 декабря 2022 года. За сборную Аргентины провел 12 матчей.

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