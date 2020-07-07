Агент аргентинского форварда Гайча высказался о возможном переходе игрока в ЦСКА

Теги цска москватрансферыадольфо гайчсан лоренцо

Агент аргентинского форварда Гайча высказался о возможном переходе игрока в ЦСКА

Матиас Фавано, агент нападающего "Сан-Лоренцо" Адольфо Гайча, подтвердил информацию о том, что его клиент может перейти в ЦСКА.

"Отказал ли "Сан-Лоренцо"? Да, но это только первое предложение. Идут переговоры. ЦСКА — это интересный клуб, как в России, так и в Европе. Правда ли, что "Сан-Лоренцо" отказался от предложения в 8 миллионов евро от ЦСКА? Да, это правда. Согласен ли футболист перейти в Россию? Да, это будет хорошим шагом для Адольфо, он хочет показать себя в Европе. Мы видим позитивные шансы, чтобы перейти в ЦСКА", — приводит слова Фавано Sport24.

21-летний Гайч является воспитанником "Сан-Лоренцо". Всего он провел за аргентинский клуб 27 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Чалов вошёл в топ-10 бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сборная России определилась с местом проведения домашних матчей Лиги наций

Сборная России определилась с местом проведения домашних матчей Лиги наций

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов