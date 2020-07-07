Агент аргентинского форварда Гайча высказался о возможном переходе игрока в ЦСКА

Матиас Фавано, агент нападающего "Сан-Лоренцо" Адольфо Гайча, подтвердил информацию о том, что его клиент может перейти в ЦСКА.

"Отказал ли "Сан-Лоренцо"? Да, но это только первое предложение. Идут переговоры. ЦСКА — это интересный клуб, как в России, так и в Европе. Правда ли, что "Сан-Лоренцо" отказался от предложения в 8 миллионов евро от ЦСКА? Да, это правда. Согласен ли футболист перейти в Россию? Да, это будет хорошим шагом для Адольфо, он хочет показать себя в Европе. Мы видим позитивные шансы, чтобы перейти в ЦСКА", — приводит слова Фавано Sport24.

21-летний Гайч является воспитанником "Сан-Лоренцо". Всего он провел за аргентинский клуб 27 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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