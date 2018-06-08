Агент Ари сделал заявление о будущем форварда в "Локомотиве"

Агент нападающего "Локомотива" Ари Оливер Кабрера заявил, что его клиент хочет остаться в московском клубе.

"Пока от руководства "Локо" никаких новостей по поводу соглашения с Ари не поступало. Думаю, сотрудники еще в отпуске.

Ари хочет остаться в "Локомотиве", но решение принимает президент клуба. Повторю, что разговоров о новом контракте пока не было", - приводят слова Кабреры российские СМИ.

В минувшем сезоне 32-летний Ари долгое время был травмирован, поэтому провел только 8 матчей и забил 1 гол. За "Локомотив" форвард выступает на правах аренды, а его трансфер до лета 2019 года принадлежит "Краснодару".

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