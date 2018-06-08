Агент Ари сделал заявление о будущем форварда в "Локомотиве"
Агент нападающего "Локомотива" Ари Оливер Кабрера заявил, что его клиент хочет остаться в московском клубе.
"Пока от руководства "Локо" никаких новостей по поводу соглашения с Ари не поступало. Думаю, сотрудники еще в отпуске.
Ари хочет остаться в "Локомотиве", но решение принимает президент клуба. Повторю, что разговоров о новом контракте пока не было", - приводят слова Кабреры российские СМИ.
В минувшем сезоне 32-летний Ари долгое время был травмирован, поэтому провел только 8 матчей и забил 1 гол. За "Локомотив" форвард выступает на правах аренды, а его трансфер до лета 2019 года принадлежит "Краснодару".
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|Команда
|М
|О
|1
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|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13