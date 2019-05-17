Агент: "Арсенал" и "Тоттенхэм" могут вернуться к кандидатуре Головина"



Известный агент Шандор Варга не исключил вероятности перехода российского полузащитника "Монако" Александра Головина в "Арсенал" или "Тоттенхэм".

"Тоттенхэм" сейчас переживает сказочный момент, клуб процветает, вышел в финал Лиги Чемпионов. Так что я не удивлюсь, если "Тоттенхэм" всерьез заинтересуется Головиным. Александр входил в расширенные списки возможных новичков "Тоттенхэма" и "Арсенала". Возможно, они вернутся к его кандидатуре летом, - приводят слова Варги российские СМИ.

Напомним, что 22-летний Головин прошлым летом перешел в "Монако" из ЦСКА за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за монегасков 33 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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