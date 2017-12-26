Агент: "Аршавин звал Кержакова в "Кайрат", но тот остался в "Зените"



Футбольный агент Рустам Раджабов рассказал, что "Кайрат" проявлял интерес к экс-нападающему "Зенита" Александру Кержакову.

"По моей информации, Аршавин общался с Кержаковым по поводу перехода в "Кайрат", но Саша решил остаться в структуре "Зенита". Также ему захотелось попробовать себя на телевидении. А что "Окжетпес" при мне мог подписать контракт с Маратом Измайловым и Динияром Билялетдиновым - обычные слухи. Ни с Измайловым ни с Билялетдиновым мы не обсуждали их переезд в Казахстан.

Привезти в Казахстан сильного исполнителя реально, но в основном только возрастных футболистов, которые находятся на закате карьеры. Конечно, это не касается таких клубов, как "Кайрат" и "Астана". Остальные команды смогут подписать либо тех же возрастных футболистов, а также балканцев и игроков с постсоветского пространства", - приводит слова Раджабова Vesti.kz.

Напомним, что 35-летний Кержаков завершил карьеру летом этого года и теперь координатором юношеских команд "Зенита".

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