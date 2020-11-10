Агент Артёмов назвал игрока ЦСКА, которым интересуются в Европе

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев своей игрой привлёк внимание европейских клубов, утверждает футбольный агент Олег Артёмов.

"Кто из футболистов РПЛ может уехать в европейские чемпионаты в ближайшее время? Потенциально есть несколько человек. Отметил бы Костю Кучаева. На днях полузащитник получил вызов в первую сборную России, хотя по возрасту подходит ещё и для молодёжной команды. Это абсолютно заслуженно. Сейчас Кучаев играет ярко, легко. И будет ещё прибавлять.

Мы говорили о менталитете. Уверен, что у него не возникнет проблем с адаптацией в Европе. Нужно также учитывать, что Кучаев перенёс две неприятные травмы. Это тоже определённый опыт. Они надолго оставляли его без футбола, но Костя смог не только вернуться на свой уровень, но и прибавить. Это говорит о характере человека, его умении справляться с трудностями. К Кучаеву и ещё паре-тройке человек есть интерес из Европы, но пока всё на предварительной стадии. Посмотрим, как будет развиваться ситуация", - сказал агент.

В текущем сезоне 22-летний Кучаев забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 17 матчах. Его рыночная стоимость - 4 миллиона евро. Контракт игрока с армейцами рассчитан до июня 2023 года.

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