Агент Артёмов назвал игрока ЦСКА, которым интересуются в Европе
Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев своей игрой привлёк внимание европейских клубов, утверждает футбольный агент Олег Артёмов.
"Кто из футболистов РПЛ может уехать в европейские чемпионаты в ближайшее время? Потенциально есть несколько человек. Отметил бы Костю Кучаева. На днях полузащитник получил вызов в первую сборную России, хотя по возрасту подходит ещё и для молодёжной команды. Это абсолютно заслуженно. Сейчас Кучаев играет ярко, легко. И будет ещё прибавлять.
Мы говорили о менталитете. Уверен, что у него не возникнет проблем с адаптацией в Европе. Нужно также учитывать, что Кучаев перенёс две неприятные травмы. Это тоже определённый опыт. Они надолго оставляли его без футбола, но Костя смог не только вернуться на свой уровень, но и прибавить. Это говорит о характере человека, его умении справляться с трудностями. К Кучаеву и ещё паре-тройке человек есть интерес из Европы, но пока всё на предварительной стадии. Посмотрим, как будет развиваться ситуация", - сказал агент.
В текущем сезоне 22-летний Кучаев забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 17 матчах. Его рыночная стоимость - 4 миллиона евро. Контракт игрока с армейцами рассчитан до июня 2023 года.
Не пропустите: Агент: "ПСЖ и "Барселона" понимают, за какие деньги можно забрать Головина". | http://soccernews.ru
главное
-
Защитник "Вулверхэмптона" может попасть в сборную России
-
"Тоттенхэм" сделал "Реалу" предложение по выкупу Бєйла: названа сумма
-
Дебютный гол Миранчука в Серии "А", сенсационные вершины топ-чемпионатов и "стандартное" падение "Реала": главные итоги футбольных выходных
-
Ещё три игрока "Ромы" вслед за Джеко заболели коронавирусом
-
Названы сроки восстановления Марио Фернандеса
Лента новостей
-
"ЭкСпорт": названо имя блогера, опубликовавшего интимное видео с Дзюбой
-
Украинский теннисист потроллил Дзюба из-за интимного видео
-
Адвокат Мамаева рассказал о наказании для лиц, слившим в интернет интимное видео Дзюбы
-
Защитник "Вулверхэмптона" может попасть в сборную России
-
"Тоттенхэм" сделал "Реалу" предложение по выкупу Бєйла: названа сумма
-
"Барселона" нашла замену травмированному Фати
-
Агент Артёмов назвал игрока ЦСКА, которым интересуются в Европе
-
"Урал" потроллил "Спартак" из-за симуляции Мозеса
-
Экс-агент Гризманна: "Месси заправляет всем в "Барселоне". Он одновременно император и монарх"
-
Болельщики "Зенита" признали Дзюбу лучшим игроком матча с "Краснодаром"
-
Экс-тренер Марадоны: "Диего звал меня попробовать кокаин"
-
Агент: "ПСЖ и "Барселона" понимают, за какие деньги можно забрать Головина"
-
Экс-вратарь ЦСКА Мандрыкин рассказал о размере своей пенсии по инвалидности
-
Иван Ургант пошутил об интимном видео Дзюбы
-
Вейналдум - о травме ван Дейка: "Вирджил проходит через ад"
-
1
Боярский: "Футболисты "Зенита" играют лучше, чем Роналду"
-
"Манчестер Юнайтед" изучает вариант с уходом Дина Хендерсона в аренду
-
Дебютный гол Миранчука в Серии "А", сенсационные вершины топ-чемпионатов и "стандартное" падение "Реала": главные итоги футбольных выходных
-
В "Тамбове" назвали причину появления клубных долгов
-
"Сельта" сменила главного тренера