Агент Артура прилетел в Барселону

Полузащитник "Гремио" Артур Рамос близок к переходу в "Барселону", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, агент 21-летнего бразильца уже прибыл в столицу Каталонии, чтобы завершить переговоры по трансферу.

Ожидается, что "Барселона" заплатит за 60 процентов прав на Артура 30 миллионов евро, которые будут перечисляться тремя траншами. Также будут предусмотрены бонусы в размере 10 миллионов. Сам футболист, скорее всего, до января 2019 года останется в "Гремио".

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