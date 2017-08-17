Агент Асенсио: "Кумиром Марко в детстве всегда был Зинедин Зидан"

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Агент Асенсио: "Кумиром Марко в детстве всегда был Зинедин Зидан"

Орасио Гахиоли, являющийся агентом хавбека "Реала" Марко Асенсио, рассказал, что "Барселона" в 2014 году интересовалась его клиентом.

"Тогда "Барселона" сказала: "Нет, мы не можем его подписать". Они упустили эту возможность. Когда они передумали спустя три месяца, было уже поздно. Предложение от "Реала" было в 20 раз лучше, чем от "Барселоны" во всех аспектах: и в плане футбола и в финансовом отношении. Его кумиром в детстве всегда был Зинедин Зидан. У Марко даже висела огромная фотография Зидана на стене" - приводит слова агента Football Espana.

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