Агент Асенсио прокомментировал будущее игрока

Орасио Гаджиоли, агент вингера "Реала" Марко Асенсио, рассказал о будущем своего клиента.

"Он не уходит, он остается в "Реале". Марко растет, и я думаю, что следующий сезон будет очень важным для него" - приводит слова Гаджиоли Calciomercato.

Напомним, что по слухам "Ливерпуль" предложил за Асенсио 180 миллионов евро.

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