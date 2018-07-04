Агент Асенсио провел встречу с двумя английскими топ-клубами

Теги реал мадридмарко асенсиоливерпульчелси

Агент Асенсио провел встречу с двумя английскими топ-клубамиАгент вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио провел встречу с двумя английскими топ-клубами, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что представитель 22-летнего игрока "сливочных" контактировал с "Ливерпулем" и лондонским "Челси". Стороны обсудили условия возможного переезда футболиста в АПЛ.

В прошлом сезоне Асенсио забил 11 мячей и сделал 6 результативных передач в 53 матчах за "Реал".

Напомним, три клуба готовы заплатить за Асенсио 100 миллионов евро. | soccernews.ru

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