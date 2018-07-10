Агент Асенсио высказался о будущем футболиста

Теги реал мадридмарко асенсио

Агент Асенсио высказался о будущем футболистаАгент полузащитника "Реала" Марко Асенсио Орацио Гаджоли не подтвердил информацию СМИ том, что игрок может уйти из команды.

Известно, что к 22-летнему испанцу проявлял интерес "Ливерпуль", который был намерен заплатить 180 миллионов евро.

"Марко никуда не денется, он собирается оставаться в "Реале". Он быстро прогрессирует, и следующий сезон будет крайне важным для него", - отметил он.

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