Агент Асенсио высказался о будущем футболиста

Агент полузащитника "Реала" Марко Асенсио Орацио Гаджоли не подтвердил информацию СМИ том, что игрок может уйти из команды.

Известно, что к 22-летнему испанцу проявлял интерес "Ливерпуль", который был намерен заплатить 180 миллионов евро.

"Марко никуда не денется, он собирается оставаться в "Реале". Он быстро прогрессирует, и следующий сезон будет крайне важным для него", - отметил он.

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