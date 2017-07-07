Агент: "Атлетико" интересовался Шкриньяром, но переход не состоялся из-за запрета на трансферы"

Агент новичка "Интера" Милана Шкриньяра Кароль Ксонто заявил, что его клиентом также интересовался "Атлетико".

"Я поздравляю Милана с его переходом в "Интер". Также им интересовался "Атлетико", который был готов заплатить за него 20 миллионов евро. Но трансфер не состоялся, из-за запрета "Атлетико" на регистрацию новых игроков", - приводит слова Ксонто Football Italia.

Напомним, что 22-летний Шкриньяр перешел из "Сампдорию" в "Интер" за 23 миллиона евро.

Не пропустите: Официально: "Интер" за 30 миллионов евро приобрел словацкого защитника. | http://soccernews.ru