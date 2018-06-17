Агент: "Бадель будет хорошим приобретением для "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургфиорентинамилан бадель

Агент: "Бадель будет хорошим приобретением для "Зенита"Известный итальянский агент Людовико Спинози высказался о возможном переходе полузащитника "Фиорентины" Милана Баделя в питерский "Зенит".

"Это очень хороший игрок. Он играет на позиции плеймейкера и очень полезен. Милан обладает отличными данными, к тому же сейчас приобрел статус свободного агента. Думаю, что это будет хорошее приобретение для "Зенита", - цитирует агента СЭ.

Напомним, "Зенит" близок к покупке Баделя. | soccernews.ru

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