Агент: "Бадель будет хорошим приобретением для "Зенита"

Известный итальянский агент Людовико Спинози высказался о возможном переходе полузащитника "Фиорентины" Милана Баделя в питерский "Зенит".

"Это очень хороший игрок. Он играет на позиции плеймейкера и очень полезен. Милан обладает отличными данными, к тому же сейчас приобрел статус свободного агента. Думаю, что это будет хорошее приобретение для "Зенита", - цитирует агента СЭ.

Напомним, "Зенит" близок к покупке Баделя. | soccernews.ru