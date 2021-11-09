Агент Бакаева рассказал о ходе переговоров со "Спартаком" по новому контракту
Фото инстаграм Зелимхана Бакаева
Герман Ткаченко, агент полузащитника "Спартака" Зелимхана Бакаева, отреагировал на слухи вокруг будущего своего клиента.
Ранее СМИ писали, что воспитанник "красно-белых" не отвечает на предложение клуба о продлении контракта с зарплатой 1,7 миллиона евро в год, в связи с чем зимой его могут продать в "Краснодар".
"Мы со "Спартаком" договорились не использовать медиа при переговорах, поэтому лишь скажу: эта информация не соответствует действительности, как минимум в области цифр и фактов. "Спартак" пока не вернулся со встречным предложением. Планируем, что ясность наступит в декабре, после завершения первой части чемпионата", - сказал агент.
25-летний Бакаев в этом сезоне сыграл за "Спартак" 20 матчей и сделал 4 ассиста. Его соглашение с клубом истекает в июне 2022 года.
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