Агент Бакаева рассказал, при каких условиях игрок может уйти из "Спартака"

Фото инстаграм Зелимхана Бакаева

Герман Ткаченко, агент полузащитника "Спартака" Зелимхана Бакаева, дал комментарии по поводу будущего своего клиента.

Напомним, что контракт 25-летнего футболиста с "красно-белыми" истекает по окончании текущего сезона.

"Сейчас очень негативный фон вокруг "Спартака", но мы спокойно относимся к ситуации. Мы договорились со "Спартаком", что не будем использовать прессу как инструмент влияния на переговоры. Также я пообещал, что у клуба будет приоритетное право подписания игрока до определённого времени. Мы изначально озвучили условия, а после передали более мягкий вариант и ждём до определённого времени.

"Спартак" может не согласиться с нашими условиями, но тогда мы с 1 декабря имеем право вести переговоры с другими клубами. В клубе должны понимать, что Зелимхан - при его невероятном честолюбии, желании побеждать, эмоциональности и высоком футбольном потенциале - всё время вынужден преодолевать некое недоверие и сомнение со стороны "Спартака".

Он молодец, что вообще не обращает внимания, но я с этим столкнулся и вижу. Может, этот фактор стоит обговорить с клубом? Может, им это не нужно? Давай я так скажу: мы не наивные юнцы и понимаем, что в футболе молчание - это не знак согласия, мы готовы к любому сценарию. Убеждён, что при атмосфере доверия Зелимхан может добиться многого с любой командой, которая будет бороться за высокие места", - сказал Ткаченко.

Бакаев в этом сезоне сыграл за "Спартак" 20 матчей и сделал 4 ассиста.

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