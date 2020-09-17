Агент Балотеллии высказался о будущем футболиста

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Агент Балотеллии высказался о будущем футболиста

Мино Райола, агент нападающего "Брешии" Марио Балотелли, заявил, что он не переживает о будущем своего подопечного.

"Одним из лучших итальянских нападающих всегда интересуются другие клубы. Поэтому я не переживаю о его будущем. Он продолжит играть в Европе", - цитирует Райолу Tuttomercatoweb.

Напомним, что у Балотелли произошел скандал с руководством "Брешии". В связи с этим форвард может покинуть клуб.

30-летний Балотелли выступает за "Брешию" с 2019 года. Всего он провел за итальянский клуб 19 матчей во всех турнирах и забил пять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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