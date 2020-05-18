Агент Барбоза - о стоимости Миранчуков: "Минимум - 80 миллионов евро"

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Агент Барбоза - о стоимости Миранчуков: "Минимум - 80 миллионов евро"

Известный футбольный агент Паулу Барбоза считает, что московский "Локомотив" должен требовать за трансфер братьев Миранчуков очень серьёзную сумму.

"Конечно, клуб их может продать, вопрос - за какую цену. Но за копейки их продавать - это преступление. При оптимальных условиях на рынке можно говорить о 80 миллионах евро. Минимум. И это небольшая цена. Как можно их продавать за меньшую сумму? 40 миллионов для Англии или Германии - нормальная цена. Вопрос в том - мы сами признаём их звёздами? Мы для себя соглашаемся на такие условия или нет? А продавать братьев во что бы то ни стало... Ну, на мой взгляд, это как-то не очень", - сказал агент.

Примечательно, что Transfermarkt оценивает обоих полузащитников в 27,5 миллионов евро в сумме.

Ранее сообщалось, что интерес к 24-летнему Алексею Миранчуку проявляют "Барселона", "Милан" и "Ювентус". 

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