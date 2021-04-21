Агент Габигола опроверг интерес "Зенита"
Фото: Твиттер @gabigol
Агент Жуниор Педросо, который представляет интересы форварда "Фламенго" Габриэла Барбозы (Габигола), опроверг информацию об интересе питерского "Зенита" к его клиенту, сообщает "СЭ".
"Я не могу подтвердить эту информацию, потому что у нас не было никаких контактов с "Зенитом". Все началось с журналиста из Бразилии, который получил эту информацию. Я не знаю, откуда он это взял", – сказал Педросо.
Напомним, в СМИ появилась информация, что российский клуб может купить 24-летнего нападающего. Сам же футболист предпочел бы перейти в клуб из АПЛ или Ла Лиги.
В текущем сезоне на счету бразильца 4 гола в 5 сыгранных матчах.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20,00 млн €.
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|Команда
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|Манчестер Сити
|27
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|3
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|27
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|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18