Агент Габигола опроверг интерес "Зенита"

Фото: Твиттер @gabigol

Агент Жуниор Педросо, который представляет интересы форварда "Фламенго" Габриэла Барбозы (Габигола), опроверг информацию об интересе питерского "Зенита" к его клиенту, сообщает "СЭ".

"Я не могу подтвердить эту информацию, потому что у нас не было никаких контактов с "Зенитом". Все началось с журналиста из Бразилии, который получил эту информацию. Я не знаю, откуда он это взял", – сказал Педросо.

Напомним, в СМИ появилась информация, что российский клуб может купить 24-летнего нападающего. Сам же футболист предпочел бы перейти в клуб из АПЛ или Ла Лиги.

В текущем сезоне на счету бразильца 4 гола в 5 сыгранных матчах.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20,00 млн €.