Агент Габигола опроверг интерес "Зенита"

Теги габриэл барбозазенит санкт-петербургтрансферыфламенго

Агент Габигола опроверг интерес "Зенита"Фото: Твиттер @gabigol
Агент Жуниор Педросо, который представляет интересы форварда "Фламенго" Габриэла Барбозы (Габигола), опроверг информацию об интересе питерского "Зенита" к его клиенту, сообщает "СЭ".

"Я не могу подтвердить эту информацию, потому что у нас не было никаких контактов с "Зенитом". Все началось с журналиста из Бразилии, который получил эту информацию. Я не знаю, откуда он это взял", – сказал Педросо.

Напомним, в СМИ появилась информация, что российский клуб может купить 24-летнего нападающего. Сам же футболист предпочел бы перейти в клуб из АПЛ или Ла Лиги.

В текущем сезоне на счету бразильца 4 гола в 5 сыгранных матчах.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20,00 млн €.

Читать также: "Зенит" интересуется Габиголом | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: все шесть клубов АПЛ вышли из Суперлиги

Официально: все шесть клубов АПЛ вышли из Суперлиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов