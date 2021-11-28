Агент Баринова отреагировал на слухи о возможном переходе хавбека в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Дмитрия Баринова/Автор неизвестен

Павел Банатин, агент полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, прокомментировал информации, что его клиент может перейти в "Манчестер Юнайтед". Ранее сообщалось, что консультант "железнодорожников" Ральф Рангник может позвать россиянина в английский клуб.

"К нам никто из "Манчестер Юнайтед" не обращался. Не хочу комментировать слухи. Сейчас идут важные игры, концовка сезона", — приводит слова Банатина Sport24.

В нынешнем сезоне 25-летний Баринов провел за "Локомотив" 18 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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