Агент Баринова отреагировал на слухи о возможном переходе хавбека в "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедлокомотив москвадмитрий бариновтрансферы

Агент Баринова отреагировал на слухи о возможном переходе хавбека в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Дмитрия Баринова/Автор неизвестен

Павел Банатин, агент полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, прокомментировал информации, что его клиент может перейти в "Манчестер Юнайтед". Ранее сообщалось, что консультант "железнодорожников" Ральф Рангник может позвать россиянина в английский клуб.

"К нам никто из "Манчестер Юнайтед" не обращался. Не хочу комментировать слухи. Сейчас идут важные игры, концовка сезона", — приводит слова Банатина Sport24.

В нынешнем сезоне 25-летний Баринов провел за "Локомотив" 18 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Рангник намерен избавиться от двух футболистов "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Динамо" одержало феерическую победу над "Рубином"

"Динамо" одержало феерическую победу над "Рубином"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов