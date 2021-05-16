Агент Баринова прокомментировал повреждение игрока
Фото: инстаграм Баринова/Автор неизвестен
Павел Банатин, который является агентом полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, прокомментировал состояние своего клиента.
Полузащитник пропускает заключительный тур РПЛ против "Урала" из-за повреждения.
"У Димы все нормально. Просто небольшое повреждение. Сейчас пропускает матч, но к сборной все будет хорошо", - заявил Банатин.
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