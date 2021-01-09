Агент Баринова прокомментировал процесс восстановления игрока после разрыва "крестов"

Теги локомотив москвадмитрий баринов

Агент Баринова прокомментировал процесс восстановления игрока после разрыва "крестов"

Вадим Шпинёв, агент полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, анонсировал возвращение своего клиента к тренировкам с командой.

"Дима пашет! Он сегодня последний день в отпуске в Эмиратах, но у него и там хорошая нагрузка, так что всё в порядке. На сборы "Локомотива" он поедет, сначала начнёт тренироваться по индивидуальной программе под присмотром специалистов. А дальше уже потихоньку будет вливаться, у них в Испании два сбора", - сказал агент.

24-летний Баринов находится в лазарете с августа из-за разрыва крестообразной связки колена.

"Локомотив" ушёл на зимнюю паузу, занимая восьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

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