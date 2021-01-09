Агент Баринова прокомментировал процесс восстановления игрока после разрыва "крестов"

Вадим Шпинёв, агент полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, анонсировал возвращение своего клиента к тренировкам с командой.

"Дима пашет! Он сегодня последний день в отпуске в Эмиратах, но у него и там хорошая нагрузка, так что всё в порядке. На сборы "Локомотива" он поедет, сначала начнёт тренироваться по индивидуальной программе под присмотром специалистов. А дальше уже потихоньку будет вливаться, у них в Испании два сбора", - сказал агент.

24-летний Баринов находится в лазарете с августа из-за разрыва крестообразной связки колена.

"Локомотив" ушёл на зимнюю паузу, занимая восьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

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