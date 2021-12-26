Агент Баринова высказался о будущем футболиста

Фото: инстаграм Баринова/Автор неизвестен

Павел Банатин, представитель российского хавбека "Локомотива" Дмитрия Баринова, поделился информацией о будущем своего клиента.

"Спортсмен всегда должен к чему-то стремиться. В "Локомотиве" Дима достиг многого. Ему хочется участвовать в разных этапах развития клуба, но также есть и желание развиваться с футбольной точки зрения. Если будет какое-то предложение из чемпионата, который выше нашего по уровню, мы будем его рассматривать.

Баринов полностью восстановился от разрыва крестообразной связки. Зная Диму – он не просто делал всю необходимую работу, но и гораздо больше. Конечно, под наблюдением клубных специалистов. И в этом сезоне Дима является лидером как в "Локомотиве", так и в сборной у Карпина", – сказал Банатин для "Спорт-Экспресс".

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