Агент Баринова высказался о будущем игрока

Фото: инстаграм Баринова/Автор неизвестен

Павел Банатин, агент представляющий интересы хавбека "Локомотива" Дмитрия Баринова, поделился мнением о будущем футболиста.

"Очевидно, что Баринов – востребованный игрок на нашем рынке. Это просто данность, не более.

И с моей стороны было бы некорректно давать какие-то еще комментарии по этому поводу. Тем более когда речь касается лишь слухов, связанных с руководством "Локомотива" и клубной трансферной кампанией, это, разумеется, вне моей компетентности", – сказал Банатин.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Баринов является одним из футболистов, которых технический директор "Локо" Томас Цорн предлагал другим российским клубам. Также отмечалось, что интерес к нему проявил "Зенит".

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