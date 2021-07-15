Агент Барриоса высказался о будущем футболиста
Фото: инстаграм Барриоса/Автор неизвестен
Луис Фелипе Поссо, агент хавбека "Зенита" Вильмара Барриоса, поделился информацией о возможном уходе полузащитника из питерского клуба.
"Он заслуживает лишь самого лучшего. Его трансфер в другой клуб возможен, однако это очень трудно. В топ-лигах есть всего 12 клубов,которые могут позволить себе его покупку и оклад. Давайте не забывать, что он играет за "Зенит" – сильный и, вероятно, самый экономически мощный клуб за пределами топ-лиг.
Но вероятность есть, и, надеюсь так оно и получится, потому что он заслуживает этого. Однако в футболе все зависит не только от того, что хочешь ты, но и от тех, кто платит за все", – сказал Поссо в разговоре с Gol Caracol.
В прошедшем сезоне колумбиец сыграл 26 матчей за "Зенит" в РПЛ, в которых отметился одной результативной передачей.
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