Агент Барриоса высказался о будущем футболиста

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Агент Барриоса высказался о будущем футболистаФото: инстаграм Барриоса/Автор неизвестен

Луис Фелипе Поссо, агент хавбека "Зенита" Вильмара Барриоса, поделился информацией о возможном уходе полузащитника из питерского клуба.

"Он заслуживает лишь самого лучшего. Его трансфер в другой клуб возможен, однако это очень трудно. В топ-лигах есть всего 12 клубов,которые могут позволить себе его покупку и оклад. Давайте не забывать, что он играет за "Зенит" – сильный и, вероятно, самый экономически мощный клуб за пределами топ-лиг.

Но вероятность есть, и, надеюсь так оно и получится, потому что он заслуживает этого. Однако в футболе все зависит не только от того, что хочешь ты, но и от тех, кто платит за все", – сказал Поссо в разговоре с Gol Caracol.

В прошедшем сезоне колумбиец сыграл 26 матчей за "Зенит" в РПЛ, в которых отметился одной результативной передачей.

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