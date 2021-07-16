Агент Барриоса высказался о финансовых возможностях "Зенита"

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Агент Барриоса высказался о финансовых возможностях "Зенита"Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен

Луис Фелипе Поссо, агент хавбека сборной Колумбии и "Зенита" Вильмара Барриоса, поделился информацией о финансовых возможностях питерского клуба.

"Говорю Вильмару, что "Зенит" может быть более могущественным клубом, чем многие команды Англии, Испании, Италии, Германии.

В целом Вильмар заслужил все, что с ним происходит в сборной и клубе", – сказал Поссо в разговоре с Gol Caracol.

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