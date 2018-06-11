Агент: "Барселона" может стать хорошим проектом для Лангле"

Агент защитника "Севильи" Клемана Лангле Грегори Дакад прокомментировал ситуацию с будущим своего клиента.

"Клеман уйдет, только если будет уверен в том, что новый проект будет лучшим для него, нежели условия в "Севилье". Поэтому он хочет получить немного времени для раздумий - это нормально. Мы ни с кем не подписывали соглашений. "Барселона"? Конечно же, это может быть хороший вариант для него ", - цитирует Дакада El Mundo Deportivo.

Напомним, "Барселона" планирует подписать Лангле уже в ближайшее время. | soccernews.ru