Агент: "Барселона" не собирается продавать Коутиньо"

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Агент: "Барселона" не собирается продавать Коутиньо"

Киа Джурабчиан, агент полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, сделал заявление о будущем своего клиента.

"Барселона" не собирается продавать Коутиньо. У клуба нет ни малейшего намерения это делать. Слухи о будущем Филиппе - обыкновенная ложь. Полтора года мы не реагировали, но сейчас это переходит все границы. "Барса" рассчитывает на Коутиньо", - приводит слова агента The Telegraph.

Напомним, что "блауграна" купила Коутиньо полтора года назад у "Ливерпуля" за 145 миллионов евро.

В минувшем сезоне хавбек провёл за "сине-гранатовых" 54 матча, забил 11 голов и сделал 5 ассистов.

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