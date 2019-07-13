Агент: "Барселона" не собирается продавать Коутиньо"
Киа Джурабчиан, агент полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, сделал заявление о будущем своего клиента.
"Барселона" не собирается продавать Коутиньо. У клуба нет ни малейшего намерения это делать. Слухи о будущем Филиппе - обыкновенная ложь. Полтора года мы не реагировали, но сейчас это переходит все границы. "Барса" рассчитывает на Коутиньо", - приводит слова агента The Telegraph.
Напомним, что "блауграна" купила Коутиньо полтора года назад у "Ливерпуля" за 145 миллионов евро.
В минувшем сезоне хавбек провёл за "сине-гранатовых" 54 матча, забил 11 голов и сделал 5 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32