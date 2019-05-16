Агент Бекао: "Не будем разговаривать с другим клубом, пока ЦСКА не закроет переговоры с нами"

Фернандо Терчейро, агент защитника ЦСКА Родриго Бекао, описал ситуацию с возможным уходом своего клиента из московского клуба.

"Ситуация с Родриго следующая: на данный момент у нас нет соглашения по зарплате с ЦСКА. Однако мы не будем разговаривать с другим клубом, пока ЦСКА не закроет переговоры с нами. ЦСКА открыл окно в Европу для Бекао, поэтому клуб заслуживает нашего уважения. Мы намерены остаться в ЦСКА, но как всё будет - посмотрим", - сказал агент.

Ранее появилась информация, что бразилец может продолжить карьеру в "Удинезе", который предлагает ему более выгодные условия личного контракта.

Напомним, что трансфер 23-летнего футболиста принадлежат "Байя", а за ЦСКА он выступает на правах аренды.

В текущем сезоне Бекао сыграл за армейцев 34 матча во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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