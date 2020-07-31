Агент Бекао отреагировал на слухи о возвращении бразильца в ЦСКА

Фернандо Тершейро, агент защитника "Удинезе" Родриго Бекао, прокомментировал появившуюся информацию, согласно которой ЦСКА нацелился на возвращение его клиента.

"Может ли Бекао вернуться в ЦСКА? Нет. Под этими слухами ничего конкретного. Родриго хорошо себя проявляет, к нему есть интерес больших итальянских клубов. Если "Удинезе" получит хорошее предложение, то всё возможно. Но от ЦСКА не было конкретного предложения", - заявил агент.

24-летний Бекао выступал за ЦСКА в позапрошлом сезоне на правах аренды, в его активе было 36 сыгранных матчей без результативных действий.

Рыночная стоимость бразильца оценивается в 4,8 миллиона евро. Его контракт с "Удинезе" рассчитан до 2024 года.

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