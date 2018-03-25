Агент Бельерина: "Если бы "Ювентус" заинтересовался Эктором, мы бы рассмотрели это предложение"

Агент защитника лондонского "Арсенала" Эктора Бельерина Альберт Ботинес высказался по будущему своего клиента.

" На данный момент ни одна команда не связывалась с нами на счет интереса к Эктору. Он счастлив в "Арсенале", недавно он продлил контракт с клубом, но, конечно же, любой игрок хочет достичь большего. Если бы "Ювентус" интересовался им, мы бы рассмотрели это предложение ", - цитирует Ботинеса Daily Mail.

Напомним, летом Лукас Перес вернется в "Арсенал". | soccernews.ru