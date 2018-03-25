Агент Бельерина: "Если бы "Ювентус" заинтересовался Эктором, мы бы рассмотрели это предложение"
Агент защитника лондонского "Арсенала" Эктора Бельерина Альберт Ботинес высказался по будущему своего клиента.
"На данный момент ни одна команда не связывалась с нами на счет интереса к Эктору. Он счастлив в "Арсенале", недавно он продлил контракт с клубом, но, конечно же, любой игрок хочет достичь большего. Если бы "Ювентус" интересовался им, мы бы рассмотрели это предложение", - цитирует Ботинеса Daily Mail.
Напомним, летом Лукас Перес вернется в "Арсенал". | soccernews.ru
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|Борнмут
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