Агент Бельерина: "Если бы "Ювентус" заинтересовался Эктором, мы бы рассмотрели это предложение"

Теги арсенал лондонэктор бельеринювентус

Агент Бельерина: "Если бы "Ювентус" заинтересовался Эктором, мы бы рассмотрели это предложение"Агент защитника лондонского "Арсенала" Эктора Бельерина Альберт Ботинес высказался по будущему своего клиента.

"На данный момент ни одна команда не связывалась с нами на счет интереса к Эктору. Он счастлив в "Арсенале", недавно он продлил контракт с клубом, но, конечно же, любой игрок хочет достичь большего. Если бы "Ювентус" интересовался им, мы бы рассмотрели это предложение", - цитирует Ботинеса Daily Mail.

Напомним, летом Лукас Перес вернется в "Арсенал". | soccernews.ru

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