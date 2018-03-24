Агент Бельерина прокомментировал будущее своего клиента

Агент защитника "Арсенала" Эктора Бельерина прояснил информацию о будущем своего клиента.

"Не было никаких контактов, меня никто не искал. Эктор счастлив в "Арсенале", к тому же он недавно продлил соглашение. Это правда, что каждый игрок хочет развиваться, но сейчас не тот момент, когда нужно уходить" - приводит слова агента Sky Sports.

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