Агент Бельерина прокомментировал будущее своего клиента

Теги арсенал лондонэктор бельерин

Агент Бельерина прокомментировал будущее своего клиента

Агент защитника "Арсенала" Эктора Бельерина прояснил информацию о будущем своего клиента.

"Не было никаких контактов, меня никто не искал. Эктор счастлив в "Арсенале", к тому же он недавно продлил соглашение. Это правда, что каждый игрок хочет развиваться, но сейчас не тот момент, когда нужно уходить" - приводит слова агента Sky Sports.

Читайте также: На Бельерина претендует еще один топ-клуб. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Лучший футбол в Северной Америке: почему чемпионат Мексики по-настоящему крут

Лучший футбол в Северной Америке: почему чемпионат Мексики по-настоящему крут

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов