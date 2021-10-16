Агент Белотти исключил переход в "Зенит"

Теги торинозенит санкт-петербургандреа белотти

Агент Белотти исключил переход в "Зенит"Фото: инстаграм Белотти/Автор неизвестен

Серджио Ланчини, агент итальянского форварда "Торино" Андреа Белотти высказался о возможности перехода нападающего "Зенита".

– Нет, переход Белотти в "Зенит" зимой невозможен.

– Действительно ли причиной срыва сделки стала супруга футболиста, отказавшаяся переезжать в Россию?

– На эту темы вы должны поговорить с ней, – сказал Ланчини.

Текущий контракт Белотти с "Торино" истекает в конце нынешнего сезона.

Также не пропустите: Куман высказался о своем будущем. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" уничтожил "Уотфорд" в матче АПЛ

"Ливерпуль" уничтожил "Уотфорд" в матче АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов