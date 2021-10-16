Агент Белотти исключил переход в "Зенит"

Фото: инстаграм Белотти/Автор неизвестен

Серджио Ланчини, агент итальянского форварда "Торино" Андреа Белотти высказался о возможности перехода нападающего "Зенита".

– Нет, переход Белотти в "Зенит" зимой невозможен.

– Действительно ли причиной срыва сделки стала супруга футболиста, отказавшаяся переезжать в Россию?

– На эту темы вы должны поговорить с ней, – сказал Ланчини.

Текущий контракт Белотти с "Торино" истекает в конце нынешнего сезона.

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