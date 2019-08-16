Агент Бенассера подтвердил интерес со стороны ЦСКА

Марио Кнеж, агент полузащитника "Монако" Юссефа Аит-Беннассера прокомментировал слухи, сватающие его клиента в московский ЦСКА.

"Могу подтвердить, что мы действительно контактируем с ЦСКА", - сказал агент.

Ранее сообщалось, что 23-летний марокканец может перейти в ЦСКА за 6 миллионов евро.

Аит Бенассер - воспитанник "Нанси". В "Монако" он перешёл летом 2016 года за 3 миллиона евро. С тех пор сыграл 18 матчей и сделал 2 ассиста. Сдавался в аренду "Нанси", "Кану" и "Сент-Этьену".

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