Агент: "Бензема абсолютно не собирается покидать "Реал"

Агент форварда мадридского "Реала" Карима Бензема Карим Джазири высказался о планах на будущее своего клиента.

" Карим Бензема очень доволен своим положением в "Реале". Он лишь в прошлом месяце подписал новый контракт с клубом, поэтому он абсолютно не намерен покидать клуб ", - приводит слова Джазири sport.es.

Напомним, Линекер выступил с критикой в адрес Бензема. | soccernews.ru